В Украине за сутки — 2779 случаев коронавируса, 133 — смертельных

В Украине по состоянию на 26 января лабораторно подтверждено 1 197 107 случаев COVID-19, из них за сутки – 2 779.

Об этом на своей странице в Facebook информирует министр здравоохранения Максим Степанов.

«2 779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 января 2021 года. В частности, заболели 95 детей и 175 медработников», — говорится в сообщении.



За минувшие сутки умерли 133 пациента, выздоровели — 12 538.

Кроме того, за сутки госпитализированы 891 человек, осуществлено тестирований — 32 030 (в том числе методом ПЦР — 16 589, методом ИФА — 15 441).

За всё время пандемии в Украине выздоровели 965 835 человек. В то же время зафиксировано 22 057 летальных случаев от COVID-19. Проведено 6 125 257 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине зарегистрировали 2 516 случаев коронавируса, 63 — смертельных.