В Украине от коронавируса умерли 37 человек

По состоянию на 8.00 6 апреля в Украине 1308 лабораторно подтверждённых ПЦР-исследованием случаев COVID-19, из них 37 летальных.
Об этом сообщает Worldometer и подтверждает канал Коронавирус_инфо со ссылкой на Минздрав Украины.
Также отмечается, что в целом уже 28 человек выздоровели от этого недуга — повторное лабораторное исследование не обнаружило вирус в организме.
Днём 5 апреля ситуация по регионам была такой:
- Винницкая область — 75 случаев;
- Волынская область — 19 случаев;
- Днепропетровская область — 14 случаев;
- Донецкая область — 8 случаев;
- Житомирская область — 11 случаев;
- Закарпатская область — 28 случаев;
- Запорожская область — 39 случаев;
- Ивано–Франковская область — 105 случаев;
- Кировоградская область — 37 случаев;
- Киев — 225 случаев;
- Киевская область — 82 случая;
- Львовская область — 15 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Одесская область — 26 случаев;
- Полтавская область — 9 случаев;
- Ровенская область — 38 случаев;
- Сумская область — 49 случаев;
- Тернопольская область — 160 случаев;
- Харьковская область — 1 случай;
- Херсонская область — 10 случаев;
- Хмельницкая область — 10 случаев;
- Черновицкая область — 220 случаев;
- Черкасская область — 60 случаев (один случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);
- Черниговская область — 7 случаев.
Как ранее сообщала Одесса News, по состоянию на утро 5 апреля Центр общественного здоровья Минздрава информировал о 1225 инфицированных и 32 умерших в Украине от COVID-19.