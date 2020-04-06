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В Украине от коронавируса умерли 37 человек

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По состоянию на 8.00 6 апреля в Украине 1308 лабораторно подтверждённых ПЦР-исследованием случаев COVID-19, из них 37 летальных.

Об этом сообщает Worldometer и подтверждает канал Коронавирус_инфо со ссылкой на Минздрав Украины.

Также отмечается, что в целом уже 28 человек выздоровели от этого недуга — повторное лабораторное исследование не обнаружило вирус в организме.

Днём 5 апреля ситуация по регионам была такой:

  • Винницкая область — 75 случаев;
  • Волынская область — 19 случаев;
  • Днепропетровская область — 14 случаев;
  • Донецкая область — 8 случаев;
  • Житомирская область — 11 случаев;
  • Закарпатская область — 28 случаев;
  • Запорожская область — 39 случаев;
  • Ивано–Франковская область — 105 случаев;
  • Кировоградская область — 37 случаев;
  • Киев — 225 случаев;
  • Киевская область — 82 случая;
  • Львовская область — 15 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Одесская область — 26 случаев;
  • Полтавская область — 9 случаев;
  • Ровенская область — 38 случаев;
  • Сумская область — 49 случаев;
  • Тернопольская область — 160 случаев;
  • Харьковская область — 1 случай;
  • Херсонская область — 10 случаев;
  • Хмельницкая область — 10 случаев;
  • Черновицкая область — 220 случаев;
  • Черкасская область — 60 случаев (один случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);
  • Черниговская область — 7 случаев.

Как ранее сообщала Одесса News, по состоянию на утро 5 апреля Центр общественного здоровья Минздрава информировал о 1225 инфицированных и 32 умерших в Украине от COVID-19.

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