В Украине от коронавируса умерли 37 человек

По состоянию на 8.00 6 апреля в Украине 1308 лабораторно подтверждённых ПЦР-исследованием случаев COVID-19, из них 37 летальных.

Об этом сообщает Worldometer и подтверждает канал Коронавирус_инфо со ссылкой на Минздрав Украины.

Также отмечается, что в целом уже 28 человек выздоровели от этого недуга — повторное лабораторное исследование не обнаружило вирус в организме.

Днём 5 апреля ситуация по регионам была такой:

Винницкая область — 75 случаев;

Волынская область — 19 случаев;

Днепропетровская область — 14 случаев;

Донецкая область — 8 случаев;

Житомирская область — 11 случаев;

Закарпатская область — 28 случаев;

Запорожская область — 39 случаев;

Ивано–Франковская область — 105 случаев;

Кировоградская область — 37 случаев;

Киев — 225 случаев;

Киевская область — 82 случая;

Львовская область — 15 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 26 случаев;

Полтавская область — 9 случаев;

Ровенская область — 38 случаев;

Сумская область — 49 случаев;

Тернопольская область — 160 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 10 случаев;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черновицкая область — 220 случаев;

Черкасская область — 60 случаев (один случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);

Черниговская область — 7 случаев.

Как ранее сообщала Одесса News, по состоянию на утро 5 апреля Центр общественного здоровья Минздрава информировал о 1225 инфицированных и 32 умерших в Украине от COVID-19.