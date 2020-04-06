27 — столько заразившихся COVID-19 в одесском регионе

Число заразившихся коронавирусом в Одесской области достигло 27.

Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

В Одесской области 5 апреля зафиксирован ещё один случай заболевания коронавирусом COVID-19, что увеличило общее число подтверждённых случаев до 27, сказал он.

«Диагноз подтверждён у жителя Одессы 1963 г.р. Он госпитализирован в инфекционную больницу», — написал глава ООГА на своей странице в Facеbook.

Из 27 заболевших 17 проживают в Одессе, 4 — в Беляевском районе, 3 — в Подольске, 2 — в Южном, 1 — Черноморске.

Куцый напомнил об обязательном условии для возвращения в Украину: после пересечения границы граждане должны пройти обязательную двухнедельный обсервацию, которая осуществляется за счёт бюджетных средств.

«Хочу еще раз напомнить, что нарушение правил изоляции, карантина или обсервации создаёт серьёзную угрозу быстрого распространения коронавируса. Соблюдайте правила карантина. Карантин — это ответственность. В первую очередь, в отношении своих сограждан. К здоровью каждого, кто нас окружает», — написал Максим Куцый.

На улицах городов и посёлков Одесской области проводится санитарная обработка тротуаров и дорог. Коммунальщики по поручению областного штаба дезинфицируют населённые пункты. К концу прошлой недели коммунальные службы региона обработали улицы в 18 городах и 136 поселках Одесской области. К процессу были привлечены сотни работников и десятки единиц техники.

Как сообщала Одесса News, из-за карантина, вызванного распространением в мире коронавирусной инфекции, Одесский морской порт сорвал график захода в Одессу круизных лайнеров.

Фото: Facebook