Ситуация с коронавирусом в мире остаётся хрупкой

Состоянием на 8 утра 11 апреля в мире коронавирусом заболели 1 639 632 человека. Из них 102 734 умерли.

Такова статистика, представленная сайтом Worldometers.

Возглавляет список стран с наибольшим количеством заболевших США. Здесь подхватили вирус 502 876 человек, из которых 18 747 скончались.

Главный санитарный врач страны доктор Джереми Адамс предупреждает, что несмотря на стремление президента Трампа запустить экономику уже 1 мая, когда закончится срок недавно продлённого карантина, большая часть США будет не готова сделать это в такой срок.

В своём заявлении телеканалу Fox News, он сказал, что «если быть откровенным, большая часть страны не сможет сделать этого», акцентировав внимание на необходимости продолжать выполнять рекомендации по социальному дистанцированию.

В Германии, в которой на данный момент умерло от коронавируса 2 736 человек, после 5дней снижения количества новых заражений, вновь началась тенденция к росту показателя.ъ, свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что несмотря на «луч осторожной надежды», вызванной предыдущими днями, ситуация остаётся хрупкой и оснований для того, чтобы расслабиться, нет.



В Турции сегодня вступил в действие запрет на выход из дома, комендантский час продлится до 24.00 12 апреля. Запрет не будет распространяться на предприятия по производству хлебобулочных изделий, товаров и материалов для здоровья, учреждения здравоохранения и аптеки, автозаправки и ветлечебницы, предприятия стратегических секторов экономики. Также продолжат работу службы доставки, почта и перевозчики.

Правительство Швейцарии продлило на неделю действующее в стране чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса, по сообщению SWI, до 26 апреля». В этой стране коронавирус унёс уже 1 002 человек.

Глава правительства Эфиопии Аби Ахмед принял решение ввести режим чрезвычайного положения из-за распространения эпидемии коронавируса в стране: 65 больных, 3 умерших.

Правительство Греции также объявило об усилении мер, ограничивающих передвижение людей перед Пасхой. Как сообщает Ekathimerini, новые ограничения будут действовать до 27 апреля.

Как сообщала Одесса News, в китайском Ухане — эпицентре пандемии коронавируса — устроили для жителей город праздник по случаю окончания 76-дневного жёсткого карантина.