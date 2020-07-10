56 новых больных СOVID-19 за сутки в Одесской области, 1 умер

56 человек добавились за последние сутки к числу больных в Одесской области.

Как сообщает система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, состоянием на утро 10 июля в Одесской области подтверждено 2 108 случаев заболевания короновирусом COVID-19.

За прошедшие сутки от коронавируса умер один человек, увеличив количество жертв COVID-19 в области до 27.

Всего выздоровели 903 пациента — это 42,8% от общего количества больных.

Как сообщала Одесса News, состоянием на 8 июля в Украине от COVID-19 умерло 18 человек.