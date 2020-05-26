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Статистика украинского коронавируса: за сутки 339 заболевших и 21 умерших

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По данным, на утро 26 мая в Украине подтверждено 21 584 случая COVID-19, из них 7 575 выздоровели, 644 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 339 случаев.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Всего в Украине исследовано 301 736 образцов методом ПЦР.

В общем, заболели 1 581 ребёнок и 4 183 медика. На амбулаторном лечении 14 848 пациентов, из них 1 318 детей и 3405 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6 736 человек, из них 263 ребёнка и 778 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 259 человек, в том числе один ребёнок и 22 медика.

В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так:

  • Винницкая обл. — 910 (482 выздоровели)
  • Волынская обл. — 805 (194 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. — 895 (199 выздоровели)
  • Донецкая обл. — 155 (73 выздоровели)
  • Житомирская обл. — 647 (312 выздоровели)
  • Закарпатская обл. — 1092 (311 выздоровели)
  • Запорожская обл. — 416 (229 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. — 1306 (673 выздоровели)
  • г. Киев — 2710 (393 выздоровели)
  • Киевская обл. — 1458 (309 выздоровели)
  • Кировоградская обл. — 482 (366 выздоровели)
  • Луганская обл. — 44 (34 выздоровели)
  • Львовская обл. — 1405 (295 выздоровели)
  • Николаевская обл. — 281 (131 выздоровели)
  • Одесская обл. — 842 (138 выздоровели)
  • Полтавская обл. — 267 (240 выздоровели)
  • Ровенская обл. — 1475 (649 выздоровели)
  • Сумская обл. — 166 (123 выздоровели)
  • Тернопольская обл. — 1124 (799 выздоровели)
  • Харьковская обл. — 930 (210 выздоровели)
  • Херсонская обл. — 177 (149 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. — 370 (117 выздоровели)
  • Черкасская обл. — 392 (286 выздоровели)
  • Черновицкая обл. — 3101 (816 выздоровели)
  • Черниговская обл. — 134 (47 выздоровели).
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