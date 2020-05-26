Статистика украинского коронавируса: за сутки 339 заболевших и 21 умерших

По данным, на утро 26 мая в Украине подтверждено 21 584 случая COVID-19, из них 7 575 выздоровели, 644 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 339 случаев.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Всего в Украине исследовано 301 736 образцов методом ПЦР.

В общем, заболели 1 581 ребёнок и 4 183 медика. На амбулаторном лечении 14 848 пациентов, из них 1 318 детей и 3405 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6 736 человек, из них 263 ребёнка и 778 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 259 человек, в том числе один ребёнок и 22 медика.

В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так: