Статистика украинского коронавируса: за сутки 339 заболевших и 21 умерших

По данным, на утро 26 мая в Украине подтверждено 21 584 случая COVID-19, из них 7 575 выздоровели, 644 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 339 случаев.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Всего в Украине исследовано 301 736 образцов методом ПЦР.
В общем, заболели 1 581 ребёнок и 4 183 медика. На амбулаторном лечении 14 848 пациентов, из них 1 318 детей и 3405 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6 736 человек, из них 263 ребёнка и 778 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 259 человек, в том числе один ребёнок и 22 медика.
В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 910 (482 выздоровели)
- Волынская обл. — 805 (194 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 895 (199 выздоровели)
- Донецкая обл. — 155 (73 выздоровели)
- Житомирская обл. — 647 (312 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 1092 (311 выздоровели)
- Запорожская обл. — 416 (229 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 1306 (673 выздоровели)
- г. Киев — 2710 (393 выздоровели)
- Киевская обл. — 1458 (309 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 482 (366 выздоровели)
- Луганская обл. — 44 (34 выздоровели)
- Львовская обл. — 1405 (295 выздоровели)
- Николаевская обл. — 281 (131 выздоровели)
- Одесская обл. — 842 (138 выздоровели)
- Полтавская обл. — 267 (240 выздоровели)
- Ровенская обл. — 1475 (649 выздоровели)
- Сумская обл. — 166 (123 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 1124 (799 выздоровели)
- Харьковская обл. — 930 (210 выздоровели)
- Херсонская обл. — 177 (149 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 370 (117 выздоровели)
- Черкасская обл. — 392 (286 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 3101 (816 выздоровели)
- Черниговская обл. — 134 (47 выздоровели).