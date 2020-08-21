В Украине подтвердили за сутки 2 106 новых случаев заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на 21 августа лабораторно подтвердили 100 643 случая COVID-19, из них за сутки — 2106.

Об этом сообщает ресурс Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

Наибольшее количество заболевших во Львовской области, г.Киеве и Черновицкой области.

Согласно статданным, 23 человека за сутки в Украине умерли от коронавируса.

Как сообщала Одесса News, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на последнем своём заседании расширила перечень городов и районов, отнесённых к «красной» карантинной зоне с 24 августа.