«Красная» карантинная зона расширена: какая территория Одесской области вошла в неё

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании в четверг расширила перечень городов и районов, отнесённых к «красной» карантинной зоне.

Как сообщил Министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Telegram, «с 00 часов 00 минут 24 августа (понедельник) начнёт действовать новое эпидемическое зонирование. К «красной» зоне будут отнесены: город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ривненский район Ривненской области; город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области», — написал Немчинов.

По его словам, в «оранжевую» зону попали город Владимир-Волынский, Луцкий, Любашевский и Маневицкий районы Волынской области; города Ужгород и Чоп, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области; Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Богородчанский, Калушский, Коломыйский и Надворнянский районы Ивано-Франковской области.

В этой же зоне оказались Киево-Святошинский район Киевской области; города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Бусский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области; город Измаил, Болградский, Николаевский, Овидиопольский и Саратский районы Одесской области; город Вараш, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Острожский районы Ривненской области; города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области; город Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области; город Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

В «желтую» зону вошли город Киев; города Луцк и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Ратновский и Старовыжевский районы Волынской области; города Житомир, Коростень и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области; города Мукачево и Хуст, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области; город Яремче, Верховенский, Галицкий, Долинский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумакский районы Ивано-Франковской области; города Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав и Фастов, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Макаровский и Фастовский районы Киевской области; города Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Лиманский, Подольский и Савранский районы Одесской области; город Ривне, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Корецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ривненской области; город Сумы, Кролевецкий, Недрыгайловский, Ахтырский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области; Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Подволочиский, Теребовлянский и Чертковский районы Тернопольской области; Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области; города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Белогорский, Волочиский, Красиловский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский и Старосинявский районы Хмельницкой области.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.



Как сообщала Одесса News, «зелёная» зона предусматривает: пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры с заполненностью на 50%; перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

«Жёлтая» зона (+ограничения зелёной), запрещается: посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

«Оранжевая» зона (+ограничения жёлтой), запрещается: деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры; приём новых смен в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

«Красная» зона (+ограничения оранжевой), запрещается: работа общественного транспорта; посещение учебных заведений, в том числе дошкольных; деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, курсирующего транзитом.

Отнесение региона или города в любую из зон происходит на основе 4 показателей: среднего количества тестов в течение последних семи дней (не менее 24 на 100 тысяч населения); коэффициента занятости коек (не более 50% койко-мест); коэффициента выявления случаев (не более 11%) и показателя роста количества случаев (не более 10%). Если в течение 5 дней в регионе будет наблюдаться превышение одного из определённых показателей, принимается решение об изменении уровня его эпидемиологической опасности.