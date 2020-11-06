В Украине объявлены новые карантинные зоны: в какой Одесса

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила новое эпидемическое зонирование, согласно которому Одесса остаётся в оранжевой зоне.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов написал в Telegram.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 час. 00 минут 9 ноября (понедельник) начнёт действовать новое эпидемическое зонирование.», — написал Немчинов.

Он проинформировал, что к «красной» зоне отнесены следующие административно-территориальные единицы Одесской области: города Измаил и Черноморск, районы Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский.

По результатам заседания комиссии, в красный уровень эпидопасности отнесены 198 административно-территориальных единиц из 23 областей, что на 86 больше, чем на предыдущей неделе. В частности, по словам главного санитарного врача Украины Виктор Ляшко, в красной зоне оказались все 28 административно-территориальных единиц Житомирской области и 31 административно-территориальная единица Полтавской области в связи с тем, что в этих регионах 5 дней подряд показатель заполняемости коек, отведенных для оказания медицинской помощи больным COVID-19, превышает 75%.

К оранжевой зоне отнесены все остальные административно-территориальных единицы Украины.

В зелёную и жёлтую карантинные зоны не попал ни один населённый пункт.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней с 9 ноября.

Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки в Украине зафиксирован 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 304, медработников — 468).