Платные камеры в Одесском СИЗО принесли доход более 57 тысяч за 3 месяца работы

В Украине за пользование платной услугой по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах уплачено 1,34 миллиона гривен, в том числе в Одесском СИЗО — более 57 тысяч гривен.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины на своей странице в Facebook.

«По состоянию на 3 ноября уже получено более 1,34 млн гривен за пользование камерами с улучшенными условиями пребывания в следственных изоляторах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшая сумма уплачена за пользование платными камерами в Киевском СИЗО — 828 197 грн.

Также в Минюсте сообщают, что поступления от платных камер пойдут на ремонтные работы в тюрьмах.

Кстати. Министерство юстиции намерено до конца года выставить на продажу «Южную исправительную колонию» №51 в Одессе, о чём сообщала ранее Одесса News

Как заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в программе «Право на право» на телеканале «Дом», «Мы рассчитываем на то, что будут реальные торги, что инвесторы заинтересуются такой инфраструктурой для будущих проектов, поэтому цена еще возрастёт во время аукциона. Также она заверила, что дешевле определённой балансовой стоимости объект не продадут.

«Мы ещё не продали ни одной тюрьмы. Этот процесс не такой лёгкий, как кажется. Впервые в Украине такие инфраструктурные объекты выставляются на продажу. И технически подготовить документы оказалось не так просто, как мы планировали», — отметила заместитель главы Минюста.

Как сообщала Одесса News, Кабинет Министров постановлением от 22 апреля 2020 года ввёл экспериментальный проект платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах, который продлится до 31 декабря 2021 года. Сейчас услуга доступна в 21-м СИЗО, в том числе в двух камерах Одесского.