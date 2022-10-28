С 1 декабря в Одессе изменятся тарифы на вывоз мусора

С целью приведения тарифов в соответствие с экономически обоснованными расходами решением Исполкома Одесского горсовета с 1 декабря изменятся тарифы на услуги по вывозу бытовых отходов для населения города Одессы.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в Одессе такие услуги предоставляют 4 компании: «ТВ-Серрус», «Одескоммунтранс», «КЛИАР-СИТИ» и «Эко-Ренессанс».

Как отметил заместитель директора Департамента городского хозяйства Виталий Цуркан, с 2018 года тарифы не менялись, самые низкие в Украине и сегодня экономически необоснованные.

Пока решением Исполкома изменения внесены в тарифы на услуги, предоставляемые компаниями «КЛИАР-СИТИ» и «Эко-Ренессанс».

Для пользователей услугами «Эко-Ренессанс» плата будет составлять: для населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, — 35,49 грн/мес на одного человека (с НДС); для населения, проживающего в жилых домах частного сектора, — 61,26 грн/мес на одного человека (с НДС).

Для пользователей услугами «КЛИАР-СИТИ»: для населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, — 33,99 грн/мес на одного человека (с НДС); для населения, проживающего в жилых домах частного сектора, — 58,68 грн/мес на одного человека (с НДС).

В ближайшее время будут внесены изменения в тарифы на услуги компаний ТВ-Серрус и Одескоммунтранс.

Новые тарифы на услуги по обращению с бытовыми отходами для населения города начнут действовать с 1 декабря 2022 года.

Как сообщала Одесса News, тарифы на тепло в Одессе остаются на уровне 24 февраля текущего года.

Видео: «Одесса»

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