А почему в Stylus дешевле? — Потому что грамотное ценообразование

Интернет-магазин Stylus с 2008 года на украинском рынке онлайн-продаж зарекомендовал себя как ответственный интернет-магазин, надёжный партнёр.

На сегодняшний день STYLUS (https://stylus.ua/macbook/model:macbook-pro-with-retina-display/) координирует 19 точек выдачи товара по Украине, в том числе и в Одессе на улице Конной, 11. И если Вы сегодня заказали из каталога понравившийся товар, уже через 2 дня его можно будет здесь получить.

Тысячи клиентов прошли через интернет-магазин и выбрали STYLUS за качество предлагаемого товара, ведь здесь работают лишь с проверенными поставщиками; за открытость, поскольку эксперты готовы ответить на вопросы с утра до позднего вечера, включая выходные дни; за гибкое ценообразование.

Многие клиенты недоверчиво спрашивают, почему, мол, в STYLUS дешевле, чем у других. Вроде и производитель тот же, и качество такое же… Да всё просто — грамотное ценообразование, включающее в себя адекватную наценку, закупку товара у поставщиков по лучшей стоимости, многолетний опыт STYLUS на рынке, автоматизация процессов, что сокращает расходы на штат сотрудников.

Stylus.ua – универсальный интернет-магазин. Здесь каждый найдёт для себя то, что ищет. Смартфоны и фотоаппараты, товары для дома и дачи, для детей и для спорта, даже алкогольные напитки можно заказать в этом интернет-магазине. Каталог сайта регулярно пополняется новинками, здесь можно узнать о праздничных акциях, скидках и выгодных распродажах.

Сегодня взоры посетителей STYLUS прикованы к ноутбукам Macbook pro Retina display.

Всего лишь 2 кг весит модель MacBook Pro with Retina display с экраном 16″, 6-ядерным процессором c технологией Turbo Boost, оперативной памятью в 16 ГБ.

Или, например, модель MacBook Pro with Retina display Вес — 1.4 кг, экран 13.3″, 4-ядерный, оперативная память тоже 16 ГБ.

Удобный онлайн-поиск оперативно предложит варианты согласно содержимого Вашего кошелька и требованиям к запрашиваемому товару.

Не беда, если у Вам не хватает средств для полной оплаты товара — вам оформят рассрочку.

Если вдруг что-то пошло не так с купленным товаром, Стилус-сервис готов провести ремонт техники в течение 5-ти дней с момента размещения заявки и диагностику техники непосредственно дома у клиента.

Более того, магазин предоставляет 2 года гарантии с момента продажи техники.

Оплатить выбранный товар можно либо наличными при получении, либо картой на сайте, можно по безналу, в рассрочку либо кредит.

Со STYLUS надёжно.