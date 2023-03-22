АРМА продало арестованного в Одессе российского аммиака на 1,32 миллиарда грн

Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) продало арестованного российского аммиака на 1,32 миллиарда гривен, хранившегося на Одесском припортовом заводе.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

«По итогам реализации пяти партий российского аммиака общим объёмом около 42 тысяч тонн АРМА получило более 1,32 миллиарда гривен, что во много раз превышает поступления от реализации за все предыдущие годы работы Агентства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что последняя партия арестованного аммиака российского происхождения объёмом 9,7 тыс. т была продана за 254 млн грн.

В АРМА подчёркивают, что в случае с продажей аммиака, кроме цены, сформированной по итогам торгов, покупатель должен оплатить также вознаграждение электронной площадке, компенсацию госпредприятию АО «Одесский припортовый завод» за приём, охлаждение, хранение и отгрузку сырья, а также НДС и таможенные платежи.

Следовательно, реальная стоимость арестованного аммиака для покупателей значительно выше, чем окончательная цена продажи на торгах.

Также отмечается, что средства от проданного имущества после согласования с правительством перечисляются на приобретение военных облигаций. В настоящее время благодаря покупке ценных бумаг в бюджет совокупно перечислено более 1,2 млрд грн.

Как сообщала Одесса News, в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) в феврале 2023 года передали арестованные в нескольких морских портах Украины 166 тыс. тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд грн.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod