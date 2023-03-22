Из порта Одессы вышло 17-е судно, зафрахтованное ООН

17-е судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, вышло из порта Одессы.

По информации в Facebook Министерства инфраструктуры, балкер DENIZ M доставит 30 тысяч тонн гуманитарной пшеницы в Эфиопию.

«Под эгидой ВПП ООН уже более полумиллиона тонн украинской пшеницы было доставлено в нуждающиеся страны Африки и Азии», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что 22 марта из портов Большой Одессы вышли 3 судна со 112,4 тысяч тонн агропродукции для Африки и Азии. Среди них балкер BC CALLISTO с 30,5 тысяч тонн пшеницы, который направляется в Алжир. Балкер IOANNIS THEO доставит 52 тысяч тонн пшеницы во Вьетнам.

По «зерновому коридору» двигаются 4 судна под загрузку 122 тысяч тонн агропродукции.

Всего с 1 августа 2022 года из портов Большой Одессы вышли 833 судна, которые экспортировали 25,3 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщала Одесса News, МИД Украины опроверг заявление президента РФ Владимира Путина 20 марта о том, что в Африку отправлено только 3% украинского зерна, вывезенного в рамках «зерновой инициативы».

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