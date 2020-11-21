Украина не поддержала резолюцию ООН против героизации нацизма

18 ноября на заседании Комитета по социальным и гуманитарным вопросам и вопросам культуры Генеральной ассамблеи ООН 122 страны поддержали проект резолюции «О борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Против принятия документа выступили лишь США и Украина.

По сообщению политпартии «Оппозиционная платформа-За жизнь», народный депутат Украины Николай Скорик обратился к главе МИД Дмитрию Кулебе за официальным разъяснением позиции делегации Украины в ООН, проголосовавшей против принятия резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

«В защиту каких ценностей направлено решение украинского дипкорпуса проголосовать против вышеупомянутого проекта резолюции? Какая официальная позиция и аргументация были высказаны представителями Украины в ООН для обоснования подобного решения?» – говорится в депутатском обращении Николая Скорика к главе украинского МИДа.

«Соавторами резолюции стали около 20 государств. Голосуя против, представители Украины таким образом выступили против намерения мирового сообщества осудить героизацию и пропаганду нацизма и неонацизма», – резюмировал Николай Скорик.

Кстати. Генеральная Ассамблея ООН по инициативе России таки приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержали 133 страны, 52 воздержались, против выступили США и Украина. В ней, в частности, выражена встревоженность из-за распространения в мире различных экстремистских политических партий, движений, идеологий, а также расистских и ксенофобских групп, которые пропагандируют нацистское движение, неонацизм и деятельность бывших членов организации «Ваффен СС», в том числе за счёт возведения памятников и мемориалов. «Генеральная Ассамблея рекомендует государствам, гражданскому обществу и другим соответствующим заинтересованным сторонам использовать все возможности, в том числе возможности, предоставляемые интернетом и социальными сетями, для противодействия в соответствии с международным правом распространению идей расового превосходства или ненависти и для утверждения идеалов равенства, недискриминации, разнообразия и демократии», — говорится в тексте резолюции. Генассамблея также выразила обеспокоенность из-за участившихся случаев осквернения и разрушения памятников героям Второй мировой войны. В ООН высказались о недопустимости и необходимости предупреждения подобных инцидентов. США увидели в резолюции «тонко завуалированную попытку узаконить российскую дезинформацию» о том, что соседние страны прославляют нацизм. Представитель США Джейсон Мак заявил, что американская сторона выступает за свободу выражения мнений. Советник украинского постпредства при ООН Игорь Яременко, комментируя отказ от предложенного Россией документа, сказал, что тот «не имеет ничего общего с борьбой против нацизма, неонацизма и других форм нетерпимости» и призван скрыть «пропагандистские мотивы» России.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года Николай Скорик направил обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства.