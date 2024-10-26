Гутерриш прокомментировал свою поездку в РФ и встречу с Путиным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объяснил 25 октября в Х свой визит в страну-агрессор Россию.

По его словам, на заседании саммита и на последующей встрече с главой Кремля Путиным он призывал к установлению справедливого мира в Украине.

«На сессии я призвал к справедливому миру в Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи…На встрече с президентом Путиным я подчеркнул, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права, и повторил те тезисы, которые я озвучил на заседании саммита», – говорится в его посте.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский отказал генеральному секретарю Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришу в визите в Украину в октябре 2024 года в связи с недавней его поездкой в Россию на саммит БРИКС.

Офис Антониу Гутерриша не подтверждает, что президент Украины Владимир Зеленский отказал Гутерришу в визите в Украину. «Мы пытаемся организовать визит во взаимно удобное время. Они (Зеленский и Гутерриш, — ред.) обсудили визит во время встречи в сентябре», – сказал заместитель спикера генсека ООН Фархан Хак.

Гутерриш не раз приезжал в Украину с начала полномасштабной войны, которую развязала РФ. В частности, он был в августе 2022 года в Одессе.

Поездка на саммит БРИКС – второй визит Гутерриша в Россию за время полномасштабной войны. Решение генсека ООН посетить РФ раскритиковала Украина. В МИД Украины отметили, что он принял приглашение «от военного преступника Путина», назвали поездку в Казань «неправильным выбором, не способствующим делу мира», и напомнили, что генсек ООН отказался приехать на первый саммит мира, состоявшийся в Швейцарии этим летом.

Одесса News информировала, что в октябре 2024 года Израиль объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну.

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