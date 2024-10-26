Глава военной прокуратуры юга Украины написал заявление об увольнении

Руководители пяти областных прокуратур и глава одной из специализированных написали заявления об увольнении после скандала с выплатами пенсий по инвалидности прокурорам.

Об этом генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил 25 октября, его заявление цитирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

По словам Костина, уволиться решили руководители Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

«Все они получали повышенные пенсии по выслуге лет, назначенные по решению суда», – отметил Генпрокурор.

По его словам, сейчас идёт служебное расследование по правомерности присвоения прокурорами статуса лица с инвалидностью и начисления им пенсионных выплат.

«Кроме этого, Совет прокуроров поддержал внесение изменений в закон Украины «О прокуратуре», которые призваны сделать невозможным для прокуроров получение пенсий одновременно с заработной платой. Согласно этим предложениям, выплата пенсии за выслугу лет прокурорам будет производиться только после их увольнения с работы. То есть по принципу: либо зарплата, либо пенсия. Соответствующие наработки будут переданы субъекту законодательной инициативы», – добавил Генпрокурор.

Сам Костин заявил, что уйдёт в отставку ещё 22 октября. Он сделал это после заседания СНБО, посвящённого ситуации с нарушениями в МСЭК. По словам генпрокурора, проверка установила «много позорных фактов злоупотреблений», в том числе в системе органов прокуратуры.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy