Генпрокурор Украины на фоне скандала с МСЭК заявил об увольнении

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин решил покинуть пост.

Об этом он сообщил 22 октября, заявление цитирует Офис генпрокурора.

Костин напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Совета национальной безопасности и обороны относительно, как написал Костин, «очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов».

Зеленский отметил, что на заседании была рассмотрена ситуация с выводами медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и злоупотреблениями чиновников. Президент заявил, что ответственность за нарушение должна быть персональной, по его мнению, нужны кадровые решения.

Костин написал, что сейчас в Украине на всех уровнях продолжаются проверки, открыты уголовные производства.

«Многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины. Считаю абсолютно правильной позицию Президента относительно того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения по предоставлению инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только чёткие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе политическая ответственность», – отметил он.

Костин поблагодарил за доверие и добавил: «В данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности Генерального прокурора».

По информации Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, «уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии и руководителей департамента Министерства здравоохранения, отвечающего за координацию деятельности МСЭК».

Кроме того, он проинформировал, что «будет проведена проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности, которые были выданы МСЭК, особенно это касается должностных лиц. Все проверки будут проведены в срок не позднее трёх месяцев. Все эти мероприятия должны быть реализованы оперативно, чтобы устранить позор, происходящий в МСЭК».

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины медико-социальные экспертные комиссии будут ликвидированы с 31 декабря этого года.

Одесса News информировала, что скандал вокруг МСЭК, которые устанавливают инвалидность, разгорелся в начале октябре, когда была задержана, а позже арестована руководительница Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа, у которой во время обыска обнаружили 6 млн долларов США.

16 октября главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов опубликовал материал о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области, в том числе руководитель облпрокуратуры Алексей Олейник, оформили инвалидность. По его мнению, к этому могут быть причастны Крупа и её сын Александр Крупа, возглавлявший Пенсионный фонд в Хмельницкой области.

После скандала Олейника уволили с должности «по собственному желанию», а Офис генпрокурора начал служебное расследование, оно касается не только прокуратуры Хмельницкой области.

20 октября на проблему публично обратил внимание Президент Украины, призвавший правоохранителей к «быстрым жёстким решениям» и анонсировал тематическое заседание СНБО.

21 октября появилась информация, что Минздрав Украины отменил 74 заключения МСЭК об инвалидности военнообязанных (всего на тот момент было обработано 18 779 дел).

Во время обысков Служба безопасности Украины нашла у руководительницы Николаевской областной МСЭК более $450 тыс., а у её сына – российский паспорт.

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