В одесских морских портах ужесточаются меры безопасности

В Украине ужесточаются меры безопасности в морских портах. Сейчас подход к портам Одесской области ожидают 86 судов. Поэтому вопрос безопасности портов, персонала и судов – первоочередной.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба во время посещения портов Черноморск, Южный и Одесса.

Кулеба отметил важность стабильной работы украинских портов и временного украинского морского коридора.

«Усиливаем оборонные меры по каждому порту. Проводим дополнительные действия, которые повысят уровень обороноспособности и безопасности. Необходимо также обеспечить дополнительную защиту персонала предприятий на территории морского порта, в том числе обустройство локаций мобильными укрытиями», – сказал он.

По словам вице-премьера, будут выделены дополнительные средства на восстановление инфраструктуры Одесского порта. Речь идёт как о модернизации ключевых объектов, так и о усилении общей защищённости портовых территорий.

«Сейчас подход к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 86 судов, которые должны экспортировать почти 2 млн т грузов. Несмотря на регулярные обстрелы Россией по украинской инфраструктуре, в том числе по гражданским судам и зернохранилищам, Украина продолжает быть гарантом продовольственной безопасности мира», — отметили в министерстве.

Кстати. За время действия временного морского коридора в порты Одесса, Черноморск и Южный зашли более 2,8 тыс. судов, которыми продукция отправляется более чем в 50 стран мира. С 15 марта 2024 г. украинский коридор начал работу в круглосуточном режиме, что позволило увеличить показатели экспорта аграрной и другой продукции на 20%.

Одесса News информировала, что из-за российских обстрелов украинской портовой инфраструктуры поднялись цены на пшеницу и страхование экспорта.

Фото: Минвосстановления

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