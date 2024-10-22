В Одессе во время воздушной тревоги умерла 13-летняя школьница

В одном из учебных заведений в Приморском районе Одессы 21 октября во время воздушной тревоги умерла 13-летняя школьница.

Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По словам учителей, во время сигнала воздушной тревоги, когда ученики и педагоги спускались в укрытие, школьнице стало плохо.

Они вызвали «скорую» и начали оказывать ребёнку первую доврачебную помощь. Впоследствии прибывшие по вызову медики начали реанимационные мероприятия, но школьница умерла.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительным примечанием «естественная смерть».

Тело девочки передано на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

По информации Елены Буйневич, руководителя Департамента образования и науки Одесского горсовета, трагедия произошла в 77-й школе.

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