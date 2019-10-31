За невыплату зарплаты суд определит наказание директору ренийского госпредприятия

В Одесской области правоохранители привлекают к ответственности руководителя предприятия за невыплату заработной платы работникам.

Как сообщает Ренийское отделение полиции в Одесской области, сумма задолженности составила четыре миллиона гривен.

«В полицию обратились более сотни сотрудников государственного предприятия, расположенного в г. Рени, которые почти полгода не получали зарплату. По данному факту было начато уголовное производство, в рамках которого руководителю предприятия сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1. ст.175 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после открытия уголовного производства предприятие начало выплачивать задолженность работникам. Сейчас оно уплатило около 250 000 гривен.

Досудебное расследование по делу находится на завершающей стадии. После подготовки обвинительного акта материалы будут направлены в суд, который и решит дальнейшую судьбу руководителя предприятия. Согласно санкции статьи, максимальное наказание за такое правонарушение — два года лишения свободы, — прокомментировал начальник Ренийского ОП Виталий Боднарук.