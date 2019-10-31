Прокуратура арестовала памятник архитектуры в Одессе, чтоб помешать разрушению

По ходатайству прокуратуры, чтобы помешать разрушению, наложен арест на здание-памятник архитектуры в центре Одессы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, это здание по ул. Канатная, 18 на углу с ул. Бунина является памятником архитектуры и градостроительства местного значения (особняк Переяславцева конца XIX в.).

«Такие помещения собственник или пользователь обязаны содержать в надлежащем состоянии и своевременно ремонтировать», — подчёркивается в сообщении.

Однако в рамках расследования по инициативе прокуратуры во время осмотра объекта с привлечением экспертов от Одесского научно-исследовательского Института судебных экспертиз, Департамента культуры, национальностей, религии и охраны объектов культурного наследия облгосадминистрации, департамента ГАСК в области выявлены многочисленные нарушения требований Закона при проведении строительных работ в четырёх помещениях общей площадью почти 150 м кв., что уже привело к повреждению памятника архитектуры.

Отмечается, что сейчас назначена строительно-техническая экспертиза по повреждению объекта.

По ходатайству прокуратуры с целью сохранения культурной ценности судом наложен арест с запретом пользования и распоряжения имуществом.

Также прокуратура готовит административный иск к владельцам с целью отмены государственной регистрации права собственности на помещения и приведение их в первоначальное состояние.

Фото: пресс-служба прокуратуры Одесской области