Парубий признался в руководстве действиями «майдановцев» и полиции 2 мая 2014 года

Андрей Парубий в беседе с журналистами в кулуарах Верховной Рады рассказал, что 2 мая 2014 года «находился в постоянном контакте» с активистами «Евромайдана» и руководством правоохранительных органов.

Об этом пишет ТАЙМЕР.

При этом бывший спикер Верховной Рады заявил, что на активистах нет никакой вины: дескать, пожар в здании Дома профсоюзов устроили сами запершиеся внутри активисты Куликова поля, тогда как «майдановцы» занимались только тем, что спасали их из ими же самими устроенного пожара. А он, Парубий, им в этом помогал, координируя их действия.

«Поджог произошёл изнутри здания, то есть Антимайдан и эти люди, которые пытались дестабилизировать ситуацию в Одессе, принеся туда большое количество зажигательной смеси, и привели к её вспышке. А потом украинские граждане, патриоты, наоборот, помогали из этой трагедии выйти живыми», — заявил Парубий.

По его словам, то, что к поджогу здания могут быть причастны «евромайданвцы», является выдумкой российской пропаганды.



Как сообщала Одесса News, в сентябре Госбюро расследований открыло против бывшего председателя ВРУ Андрея Парубия уголовное производство по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года.