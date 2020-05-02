Зеленский выразил искренние соболезнования семьям погибших в Одессе 2 мая 2014 года

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования семьям погибших во время массовых акций 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом написал в Facebook, заявив, что общество должно получить честный ответ на вопрос, кто виноват в этой ужасной трагедии.

«Сегодня — шестая годовщина гибели людей во время массовых акций в Одессе. Я выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Тот чёрный день забрал почти полсотни человеческих жизней… Сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. «Кто виноват в трагедии 2 мая 2014 года?» — один из них», — отметил глава государства.

Он выразил убеждение, что государство должно сделать всё, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств того ужасного дня.

«А наш общий вызов — вместе сделать всё, чтобы люди в Украине больше никогда не погибали ради идеологических или политических «целей». Чтобы Украина была землёй не раздора, а братства. Где Львов, Одесса, Днепр, Донецк и Симферополь — мирная, цветущая и единая страна», — подчеркнул Президент.

Как сообщала Одесса News, в Одессе сегодня проходило чествование погибших на Куликовом поле в Одессе. Доступ желающих возложить цветы к Дому профсоюзов, в котором 2 мая 2014 года сгорели заживо 48 человек, был прекращён с 15 часов из-за необходимости провести санобработку территории.