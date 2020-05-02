Чествование погибших 2 мая завершилось закрытием Куликова поля на санобработку

В Одессе отмечают очередную годовщину трагедии 2 мая 2014 года: сотни одесситов побывали на Куликовом поле, чтобы почтить память погибших земляков.

Как сообщает наш корреспондент, с самого утра Куликово поле было оцеплено правоохранителями под традиционным предлогом заминирования, но с 10:00 на площадь через центральный вход со стороны конечной остановки трамвая № 18 начали пускать людей.

Попасть к Дому профсоюзов для возложения цветов можно было лишь узким коридором, образованном полицией. Правоохранители сопровождали людей и тщательно следили, чтобы они не задерживались у ограды здания. Из-за того, что впускали на площадь только по двое, возникали очереди.

Традиционные рамки металлоискателей в этом году отсутствовали, большинство горожан пропускали без личного досмотра, но некоторых подвергали этой процедуре по выбору полицейских.

Традиционные группы активистов националистических организаций патрулировали периметр Куликова поля, являясь причиной возникновения небольших потасовок, которым предшествовали словесные пререкания с пришедшими на площадь.

Возникали конфликты и по поводу соблюдения карантинных ограничений. Из громкоговорителей полицейских автомобилей, дежуривших в районе Куликова поля, постоянно звучали напоминания о карантине. Однако на замечание полицейского по поводу отсутствия маски, один из пришедших на площадь сказал: «Требование надевать повязки незаконно, жители многих европейских стран их не носят, я тоже не буду». После безрезультатных попыток убедить этого пожилого мужчину соблюдать требования карантина, полицейские сопроводили его к служебному автомобилю.

Также задержали ещё одного правонарушителя — молодого мужчину спортивного телосложения, который попытался сорвать наклейку с украинской символикой с сумки одессита.

По данным полиции, на Куликовом поле одессит 1965 года рождения затеял ссору с нецензурной бранью с прохожим. Нарушителя общественного порядка правоохранители доставили в Приморский отдела полиции, где на него был составлен протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Правоохранители остановили потасовку, возникшую возле Дома профсоюзов после того, как один из жителей города возмутился украинским языком стримера Валентина Ткачука и обругал его. Нетерпимого к государственному языку одессита и блогера развели в разные стороны.

Также в полицейское отделение доставили двух мужчин, 1955 и 1972 годов рождения. На них составлены административные протоколы — на старшего по возрасту из-за нецензурной брани в адрес граждан, сопротивление полиции, пренебрежение правилами карантина и младшего — за появление в общественном месте в пьяном виде.

Около 15 часов на сайте Нацполиции Одесской области появилось сообщение о закрытии Куликова поля на санобработку.

«Просим с пониманием отнестись к мероприятиям, направленным на предупреждение распространения коронавирусной инфекции», — так была объяснена причина закрытия с 15 часов доступа к Дому профсоюзов.

Из публичных лиц на Куликовом поле были замечены нардепы от «Слуги народа» Алексей Леонов, Артём Дмитрука. Возложили цветы также Евгений Мураев, Николай Пундик, Светлана Фабрикант, Вячеслав Азаров.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового, накануне 2 мая в Одессе была проведена серьёзная организационная и превентивная работа как с личным составом всех подразделений МВД, так и с гражданами.

«Были проведены инструктажи с личным составом, организована работа ситуационных центров, создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители всех служб — полиции, СБУ, пограничников, Национальной гвардии и других. На сегодняшний день есть коммуникация со всеми подразделениями, анализ, прогноз ситуации. Личный состав полностью обеспечивает правопорядок, безопасность граждан и выполнения ими требований карантина. Кроме того, к этому проводилась предупредительная работа с гражданами по поводу карантинных мероприятий и порядка их соблюдения. В настоящее время грубых нарушений действующего законодательства не выявлено», — отметил Сергей Яровой.

Глава ГУНП Олег Бех заверил, что в полиции и других правоохранительных подразделений Одесской области достаточно сил и средств для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.

Сергей Яровой отметил, что по предварительным итогам, ситуация в городе спокойная и полностью контролируется, а работа всех подразделений — слаженная и скоординированная.

Профессионализм правоохранителей отметил председатель облгосадминистрации Максим Куцый. «Ситуация контролируется, у меня замечаний к работе нет», — сказал он.

Правоохранители продолжают обеспечивать общественный порядок и карантинные мероприятия в городе.

Как сообщала Одесса News. накануне 6-й годовщины трагических событий в Одессе Украинский институт национальной памяти (УИНП) на своём сайте представил документальный фильм «2 мая. Без мифов».

Фото: ТАЙМЕР, Нацполиция, Укринформ, Odessa.Online, Одесса News

Видео: Нацполиция