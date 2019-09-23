Парубий: ГБР открыла дело о моей причастности к событиям 2 мая в Одессе

«ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в свёем письме ГБР это называет «массовыми беспорядками»».

Об этом написал бывший председатель Верховной Рады Украины, народный депутат от «Европейской солидарности» Андрей Парубий на своей странице в Facebook, выложив фото соответствующего документа ГБР.



При этом он отметил, что открытие очередного производства ГБР его не удивило, однако такая формулировка противостояний в Одессе, как это изложено в письме ГБР, Парубий называет «зазеркальным абсурдом».

«Вот такой документ. Но, на самом деле, не удивил. Вот что удивило, так то, что в тексте не было (пока что) формулировок об «организации, координации и осуществлении Парубием государственного переворота под кодовыми названиями «Майдан», «Революция Достоинства»», о «незаконном отстранении от власти законно избранного президента Януковича», о «захвате власти организованной преступной группой», о «преступном противодействии государственной политике реинтеграции Украины в единое пространство с братской Российской Федерацией» и т.д. Хотя, это уже достаточно определённо прочитывается между строк. Но отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридному захвату путинской Россией всего нашего юго-востока — восьми украинских областей через захват власти пророссийскими силами в областных центрах, в том числе и в Одессе — здесь уже классифицируется однозначно — как «факт создания и координации Парубием А.В. общественных вооружённых группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории г.Одессы». В документе ГБР это уже утверждается как факт», — написал депутат.

В то же время Парубий отметил, что и во время Революции достоинства, и во время проведения антитеррористической операции на Донбассе, и при защите южных областей Украины от «русской весны» делал всё возможное и невозможное для защиты украинского государства.

«Так, как и всю свою жизнь, как и все эти годы войны. И так буду делать и в дальнейшем. Это знают мои друзья и соратники. И пусть это всегда помнят враги Украины», — написал он.

Всё происходящее с ним сейчас он назвал химерной эпохой: «Действительно — новая, химерная эпоха…».

Как сообщала Одесса News, в Государственном бюро расследований открыли три уголовных производства против экс-спикера Андрея Парубия по факту массового убийства людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Соответствующие документы были опубликованы юристом Андреем Портновым.

«Парубий А. В. в 2014 году, занимая должность секретаря СНБО, с целью организации массовых беспорядков, организовал создание подконтрольных ему гражданских группировок, которые действовали на территории Одесской области, которые действуя по указанию последнего учиняли массовые беспорядки, сопровождавшиеся насилием над лицами, сопротивлением представителям власти с применением оружия или других предметов, которые использовались как оружие и повлекли тяжёлые последствия», — говорится в материалах уголовного производства.

Также сообщалось, что подконтрольные Парубию вооружённые группировки действовали в нарушение законодательно установленных правил оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Их прямо обвинили в совершении теракта 2 мая 2014 года.

Портнов сообщил, что впереди ожидаются активные следственные действия и «наше пристальное процессуальное внимание».