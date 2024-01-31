Одесские правоохранители за $7 тысяч помогали «уклонистам» бежать в Молдову

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили организованную преступную группу, которая при содействии правоохранителей переправляла уклоняющихся от мобилизации в Молдову.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба ГБР.

Отмечается, что предприниматель, организовавший незаконную схему, привлёк к сделке двух правоохранителей и местного жителя. Организатор занимался поиском желающих за деньги незаконно пересечь границу и подделывал для них документы о снятии с воинского учёта по состоянию здоровья.

Правоохранители обеспечивали формальное освидетельствование и пропускали мужчин с липовыми справками через границу.

Четвёртый участник группы, являющийся многодетным отцом, на собственном авто перевозил «уклонистов» в Республику Молдова.

Злоумышленники оценивали свои «услуги» в 7 тысяч долларов с человека.

Уточняется, что ГБР задокументировало пока четыре факта, когда военнообязанные воспользовались услугами дельцов.

Как сообщала Одесса News, правоохранителями задержан водитель рейсового автобуса Одесса-Кишинёв, который за $6 тысяч тайно перевозил «уклонистов».

Фото: ГБР

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