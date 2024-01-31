В бою за Украину погиб житель Одесской области Геннадий Степанов, светлая память

На фронте погиб 6 ноября 2023 года 40-летний Геннадий Степанов из города Южный.

Об этом в Facebook сообщил Южненский городской совет.

Главный сержант второй стрелковой роты военной части А7396, младший сержант Вооружённых Сил Украины Геннадий Степанов погиб во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Казачьи Лагеря Херсонского района Херсонской области.

Он родился в Измаиле в 1974 году, учился в десятой школе, овладел профессией учителя начальной школы в Измаильском государственном университете, а затем посвятил себя строительной сфере – одной из самых мирных в нашей жизни.

Простились с Геннадием 9 ноября у памятника Защитникам Отечества на площади Победы в Южном. Этот день в громаде объявили Днём траура, а 10 ноября Геннадия похоронили на Аллее Славы на Новом кладбище в Измаиле.

Одесса News сообщала, что 1 ноября 2023 года отдал свою жизнь за мирное будущее житель города Килия Одесской области Алексей Зонтов.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет/Facebook

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