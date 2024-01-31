Киберcпециалисты ГУР «хакнули» сервер спецсвязи минобороны России

Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали сервер МО России, который использовался для спецсвязи.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в Telegram.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует – 30 января 2024 года в результате кибератаки «лёг» сервер министерства обороны государства-агрессора России, который использовался для спецсвязи», – говорится в сообщении.

Отмечается, в результате кибератаки прекращён обмен информацией между подразделениями минобороны РФ, которые пользовались этим сервером, расположенным в Москве.

«Программное обеспечение на атакованном сервере было утверждено ФСБ РФ как соответствующее государственным стандартам защиты информации. Соответствующий софт устанавливали на разных стратегических объектах государственного сектора России, в том числе – военных», — подчеркнули в ГУР.

В разведке добавили, что кибероперация продолжается.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года в Одесской области правоохранители блокировали несколько каналов, предоставлявших доступ к пропагандистскому телевидению страны-агрессора.

Фото: ГУР МО/Telegram

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