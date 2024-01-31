В Одессе утверждён новый Порядок оказания помощи для захоронения погибших воинов

Утверждён новый Порядок оказания помощи для захоронения в Одессе погибших воинов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Наша моральная обязанность — достойное уважение памяти погибших защитников, отдавших свою жизнь за наше будущее», — отметила заместитель городского головы Светлана Бедрега.

Отмечено, что на одном из кладбищ Одессы выделен отдельный участок для захоронения погибших защитников Украины. Ранее было утверждено два типа надгробий, и в прошлом году уже установлено 29 таких памятников.

На днях решением Исполкома утверждён новый порядок предоставления адресной единовременной материальной помощи семьям, заказавшим сооружение надгробий, и обустройство мест захоронений погибших военнослужащих. В частности, сумма пособия увеличилась с 55 тыс. до 65 тыс. гривен.

При благоприятных погодных условиях работа по установке надгробий будет продолжена. Следует отметить, что на выбранном участке кладбища устанавливают памятники только утверждённого образца. В центре установлен Казацкий крест, где проходят церемонии памяти погибших. Сюда приходят, чтобы склонить голову перед подвигом наших героев.

Также по новым правилам семьи погибших защитников могут оформить изготовление надгробия утверждённого образца для установки его на другом участке любого кладбища Одессы.

Одесса News информировала, что в октябре 2022 года на Западном кладбище Одессы установили Казацкий крест.