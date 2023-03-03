На Ставке Верховного Главнокомандующего заслушана ситуация в ОСГВ «Одесса»

Президент Украины Владимир Зеленский 2 марта провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своём вечернем видеообращении, размещённом на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«Провёл заседание Ставки – сугубо относительно фронтовой и ситуации безопасности. Общий доклад сделал Главнокомандующий. Был доклад разведки. Детально – по конкретным боевым направлениям, от командующих группировок наших войск», — сказал Верховный Главнокомандующий.

Командующий ВСУ Валерий Залужный

Также Зеленский сообщил, что на заседании Ставки были заслушаны доклады о военной обстановке руководителей оперативно-стратегическими группировками войск (ОСГВ) «Таврия», «Хортица» и «Одесса».

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» — генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ

«ОСГВ «Хортица» – ключевое внимание Бахмуту. ОСГВ «Таврия» – обсудили Донецкое и Запорожское направления. Был подробный доклад генерала Тарнавского.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Сил обороны Украины Александр Тарнавский

ОСГВ «Одесса» – доклад о ситуации на Южном направлении, в частности, относительно Херсона и Херсонщины.

Командующий ОСГВ «Одесса» Эдуард Москалёв

Конечно, не оставляем без внимания север нашего государства, границу. Командующие прекрасно понимают, что их задача – делать всё, чтобы подавлять огонь террористов. И постоянно работаем с партнёрами над тем, чтобы дальнобойность наших возможностей росла», — проинформировал Зеленский.

Президент также дал оценку ракетному обстрелу врагом Запорожья, сказав, что «на сегодняшний зверский российский ракетный обстрел Запорожья будет наш ответ как военный, так и юридический. Оккупант неизбежно будет чувствовать нашу силу. Силу справедливости во всех смыслах слова. И я хочу поблагодарить всех наших спасателей, которые с ночи разбирают завалы дома, подъезд которого был разрушен ракетой. Удалось спасти 11 человек, более 70 получили помощь. В списке погибших в настоящее время два человека».

Как информировала Одесса News, Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства. Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провёл 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 10 раз, предыдущее заседание было 28 февраля.

Фото и видео: ОПУ

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