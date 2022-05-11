Бывший нардеп Давид Жвания погиб в Запорожской области от снаряда врага

Бывший народный депутат Давид Жвания погиб под огнём оккупантом на блокпосту в Запорожской области.

Об этом сообщил Telegram-канал «Україна понад усе», позже информацию подтвердил советник министра МВД Антон Геращенко и источники «Бабеля».

Об обстреле автомобиля с гражданскими на блокпосту оккупантов 10 мая сообщила и прокуратура Запорожской области. По данным правоохранителей, это случилось возле села Белогорье (СМИ и Геращенко писали о Новопокровке – населённые пункты находятся рядом, в 3 км друг от друга).

«Под вражеским обстрелом оказался автомобиль с двумя гражданскими. В результате прямого попадания снаряда в транспортное средство оно взорвалось. Пассажир авто скончался на месте, водитель получил ранения», – говорится в сообщении.

Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединённого с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Прокуратура не называет имени погибшего, но по данным журналистов, речь о Жвании. Почему он оказался у блокпоста оккупантов, неизвестно.

«Также известно, что Жвания имел российское гражданство и был неофициальным представителем «Росатома», — написал Геращенко. — В этой истории вопросов больше, чем ответов, особенно, что он делал в «серой зоне…».

Для справки. Давид Жвания родился в 1967 году в Тбилиси, украинский политик и предприниматель, народный депутат Украины IV-VII созывов, председатель Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (2012–2014). С февраля по сентябрь 2005 года был министром по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

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