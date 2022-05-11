Украина вышла в финал Евровидения-2022

Группа Kalush Orchestra, представляющая Украину на Евровидении-2022, прошла в финальную часть песенного конкурса.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на прямую трансляцию Евровидения в YouTube.
Отмечается, что победители национального отбора Kalush Orchestra выступили шестыми в первом полуфинале Евровидения-2022 и прошли в финальную часть конкурса.
Вместе с украинцами в финал попали представители Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Молдовы и Нидерландов.
Кстати. Перед стартом Евровидения-2022 букмекеры прочили Украине победу в конкурсе. Они обновили свои ставки, отдав представителям Украины самый высокий коэффициент – 48%. Сейчас это самый высокий процент за всю историю песенного конкурса.
Как сообщала Одесса News, 12 мая состоится второй полуфинал Евровидения-2022, а 14 мая – финал конкурса.
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