Украина вышла в финал Евровидения-2022

Группа Kalush Orchestra, представляющая Украину на Евровидении-2022, прошла в финальную часть песенного конкурса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на прямую трансляцию Евровидения в YouTube.

Отмечается, что победители национального отбора Kalush Orchestra выступили шестыми в первом полуфинале Евровидения-2022 и прошли в финальную часть конкурса.

Вместе с украинцами в финал попали представители Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Молдовы и Нидерландов.

Кстати. Перед стартом Евровидения-2022 букмекеры прочили Украине победу в конкурсе. Они обновили свои ставки, отдав представителям Украины самый высокий коэффициент – 48%. Сейчас это самый высокий процент за всю историю песенного конкурса.

Как сообщала Одесса News, 12 мая состоится второй полуфинал Евровидения-2022, а 14 мая – финал конкурса.

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