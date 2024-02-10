Итальянцы прибыли в Одессу по вопросам восстановления города после обстрелов

В Одессе с официальным визитом находится итальянская правительственная делегация под председательством специального посланника по восстановлению и укреплению устойчивости Украины Давиде Ла Чечилиа.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в октябре 2023 года Италия взяла патронат над восстановлением Одессы и начала активное сотрудничество с ЮНЕСКО по этому вопросу.

Господин Чечилиа отметил, что итальянцы проявляют значительный интерес к нашей стране. А с началом председательства Италии в G7, с 1 января 2024 года, вопрос восстановления Украины внесён и в приоритеты «Большой семёрки».

В планах – подписание трёхстороннего Меморандума о сотрудничестве по восстановлению Одессы (Италия – Украина – ЮНЕСКО), а также непосредственно между Италией и Украиной, где будут обозначены области сотрудничества. А уже на этой неделе состоялось подписание Соглашения между Итальянской Республикой и ЮНЕСКО, согласно которому Италия вносит вклад 500 тыс. евро на проведение восстановительных работ в Спасо-Преображенском соборе», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул господин Чечилиа, «это стало первым конкретным шагом организации сотрудничества».

В рамках круглого стола координатор ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески презентовала основные направления сотрудничества, среди которых срочная стабилизация повреждённых памятников, создание мастер-плана управления объектами культурного наследия. В перспективе – разработка рекомендаций и протоколов по защите и развитию Одессы в соответствии с принципами устойчивого развития.

Для этого будет создан Наблюдательный совет, в который войдут все стороны трёхстороннего Меморандума, в том числе представители органов власти центрального и местного уровня.

Также будет создан стратегический, технический и научный комитет. Последний, кроме украинских специалистов, будет включать в себя учёных Политехнического института Милана и музеев Триенале Милана и MAXXI — национального музея современного искусства и архитектуры в Риме.

«Сегодня состоялась очень значительная и ответственная для Одессы встреча, когда за круглым столом прошло обсуждение дорожной карты, по которой мы будем двигаться дальше», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Обсуждение процедуры восстановления Спасо-Преображенского собора продолжилось в ходе рабочей встречи в одесской мэрии.

Одесса News информировала, что в Одессе, в Спасо-Преображенском соборе, пострадавшем во время обстрелов города российскими военными в июле 2023 года, уже покрыли центральную часть крыши.

Фото: «Одесса»

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