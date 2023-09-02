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Главнокомандующий ВСУ поздравил одесситов с Днём города

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Главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины Валерий Залужный поздравил одесситов с Днём рождения родного города.

«Одесса – наша жемчужина, украинский город, в котором живут смелые люди, объединённые главной целью – Победа! Мы сильны, едины и непобедимы! Слава Украине!», — написал Валерий Залужный, сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально», разместив фото с Одесским городским головой Геннадием Трухановым.

Как сообщала Одесса News, с Днём города Одесса поздравил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

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