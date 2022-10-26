В Одессе проходит традиционная ежегодная Молодёжная ярмарка вакансий

В Одессе проходит ежегодная Молодёжная ярмарка вакансий.
Как отметил посетивший мероприятие мэр Одессы Геннадий Труханов, в этом году ярмарка ещё более актуальна в связи с тем, что в Одессе зарегистрировано более 50 тысяч временно перемещённых лиц, в том числе молодого возраста.
По информации официального сайта «Одесса» горсовета, 30 организаций и предприятий предоставили на ярмарке свои вакансии молодёжи.
Также в рамках ярмарки были проведены панельные дискуссии по актуальным для молодёжи вопросам.
Как сообщала Одесса News, одесская волонтёрская организация «СпівДія хаб Одещина» активно проводит ежедневную кропотливую и бескорыстную работу по трудоустройству внутренне перемещённых лиц.
Фото: «Одесса»
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