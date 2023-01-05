Мэр Одессы встретился с руководителем Всемирной продпрограммы ООН

Мэр Одессы Геннадий Труханов 5 января провёл встречу с Председателем Представительского офиса Всемирной продовольственной программы ООН г-ном Джалалом Шахом.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Я благодарен Вам и организации, которую Вы представляете, за сотрудничество и за то, что город своевременно получает от вас всю необходимую помощь», — обратился к Председателю мэр Одессы.

Стороны подвели итоги сотрудничества в 2022 году и обсудили дальнейшие планы по обеспечению внутренне перемещённых лиц, которых на сегодняшний день в Одессе зарегистрировано более 60 тысяч.

Как сообщала Одесса News, 4 января 2023 года состоялась встреча Одесского городского головы Геннадия Труханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в Украине и Республике Молдова господином Нгуен Хонг Тхакх.

Фото и видео: «Одесса»

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