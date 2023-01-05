Одесский облдрамтеатр поведает историю о 8 любящих женщинах

Женщина – это всегда тайна. И это уже любопытно! А когда их восемь и все они любящие? И все француженки? При том, как известно, у каждой любящей женщины есть свой скелет в шкафу.

Обязательно приходите 8 января в Одесский областной академический драматический театр и увидите, что произошло в одном достойном пригородном доме недалеко от Парижа.

Начало премьеры спектакля «8 любящих женщин» в 18 часов.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod