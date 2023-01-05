Кто в Одессе в Рождественский Сочельник останется без воды

В связи с ремонтными работами, проводимыми работниками ДТЭК Одесские электросети, 6 января будут обесточены объекты водоканала, обеспечивающие водоснабжение потребителей Приморского и Малиновского районов города Одессы.

К сожалению, из-за их значительной мощности использование источников автономного энергопитания не возможно. Поэтому филиал Инфоксводоканал информирует, что 6 января с 12:00 до 20:00 будет отсутствовать водоснабжение в Приморском районе г.Одесса.

В Малиновском районе Одессы возможно снижение давления.

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