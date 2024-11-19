За 2 дня одесситы 25 тысяч раз брали воду из бюветов: каково её качество

Около 25 тысяч посещений бюветов зафиксировано за два последних дня.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что 19 ноября бюветы работают во всех районах города по адресам: ул. Дальницкая, 25; пр. Небесной Сотни, 14; ул. И.Рабина; пр. Леси Украинки (Гагарина), 33; ул. Добровольцев (Маршала Говорова); 6-я ст. Б. Фонтана; сквер Михайловский; ул. Инглези, ул. Гераниевая; сквер Старобазарный; ул. Просвещения, 1Д; сквер Прохоровский; ул. Крымская. ул. Космонавтов, 17а.

Не работают два бювета по адресам: сквер Мечникова и пр. Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 1 (закрыты на капитальный ремонт).

Мэр Одессы Геннадий Труханов обратился в соответствующие органы с просьбой проверить качество воды, которую одесситы берут из наших бюветов.

«Даю ответ специалистов: «В результате проведённых исследований питьевой воды отобрана группами оперативного реагирования ГУ «Одесский ОЦКПХ МЗ» из бюветных комплексов в городе Одесса 17.11.2024 на микробиологические показатели. Информируем, что все показатели отвечают требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком», — сообщил Труханов.

Одесса News информировала, что время работы бюветов питьевой воды в городе продлено до 22.00, а в определённых местах действуют водовозки с технической водой.

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