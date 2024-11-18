Глава ООГА благодарит одесситов за понимание и терпение

Из семи районов области частично без электроснабжения остаются два – Подольский и Одесский.

В Одессе постепенно возобновляется водоснабжение, — об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, поблагодарив жителей области «за понимание и терпение».

По его словам, «отдельные объекты работают на генераторах, а также развёрнуты Пункты несокрушимости. Частично восстановлено отопление, продолжается работа по полному восстановлению теплоснабжения».

Олег Кипер информирует, что больницы и другие объекты критической инфраструктуры снабжены электроэнергией от альтернативных и резервных источников.

«Время работы бюветов питьевой воды в городе продлено до 22.00, а в определённых местах действуют водовозки с технической водой. В целом, в области функционируют 674 Пункта несокрушимости», — сообщил Кипер.

Также глава ООГА напомнил, что 18 и 19 ноября – выходные дни в учебных заведениях Одессы.

Фото: ООГА, Одесса. Официально/Telegram

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