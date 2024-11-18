18 и 19 ноября в Одессе не работают школы и детсады

По решению областной комиссии ТЭБ и ЧС (техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций) в Одессе школы и садики идут на два выходных дня.

В них будут работать очередные группы для детей, родители которых не могут оставить их дома, — сообщила директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

«На два дня в учебных заведениях объявлены выходные. Мы обеспечим работу очередных групп в детских садах, если ребёнка не с кем оставить. Надеемся, к этому времени всё будет налажено», — написала Буйневич.

Чиновница уточнила, что школы, где утром 18 ноября не будет света, воды, тепла, переходят «на альтернативное, заранее приготовленное расписание. Уроки будут сокращены, к 15.30 должен завершить очный процесс вторая смена, одеваемся тепло. Отапливать УФО всю школу нельзя, будем подогревать вход, укрытие и максимально сохранять тепло; во всех школах есть генераторы, есть топливо. Коридоры, укрытия, пункты несокрушимости, минимальное освещение классов будут обеспечены».

Елена Буйневич считает, что «если не будет больше 2 суток воды и исчерпан запас – школа на дистанционное. Запас сейчас есть. Это на случай его окончания. Ну и вы должны понимать, туалеты… . Не паникуем».

По словам Буйневич, детсады 18 ноября принимают завтра детей. «У нас есть генераторы и запас топлива, поочерёдно будем подогревать группы (одновременно нельзя); мы купили всем посуду, которая работает на юсб-кабеле и минимально берёт энергию. В каждом садике Одессы есть такие кастрюли и сковородки. Перейдём на меню быстрого приготовления – каши, яйца, сыр и т.д. – одеваем тёпленько. На два дня можете быть спокойны, запас есть. Справимся».

Одесса News информировала, что 18 ноября в Одессе не будет работать городской электротранспорт. Кроме традиционных маршрутных такси, на два маршрута выйдут большие автобусы с бесплатной перевозкой пассажиров.