В ночь на 19 ноября враг выпустил по Украине 3 ракеты и 11 беспилотников

С 19.30 17 ноября враг атаковал Сумскую область двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Воронежской области и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Курской области РФ.
Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.
«Также из Курщины враг выпустил 11 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 8 ударных дронов были сбиты противовоздушной обороной в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Три БпЛА – локационно потеряны.
Одесса News информировала, что в предыдущую ночь над Украиной, в том числе Одесской областью сбито 144 воздушных цели — 102 ракеты и 42 БпЛА.
На фото: Руслан и Иван — бойцы Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил ВСУ
Инфографика: ВС ВСУ
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