Саакашвили показал, в каком физическом состоянии находится

Третий президент Грузии, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили 3 июля дистанционно присоединился к судебному заседанию впервые за несколько месяцев и показал, в каком физическом состоянии находится.

Об этом сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на телеканал Mtavari.

Политик отреагировал на заявление лидеров правящей партии «Грузинская мечта», в том числе председателя парламента Шалвы Папуашвили, который заявил, что все причастные к «кампании по дезинформации» о состоянии здоровья Саакашвили, включая депутатов Европарламента, должны извиниться.

«Спикер парламента, вы должны извиниться за то, что довели меня до такого состояния. Вы довели меня до этой ситуации. Вы должны извиниться перед депутатами, передо мной, перед моей семьёй, перед государством Украина, что его гражданин находится в этой ситуации, перед всеми грузинами, что в эту ситуацию поставлен основатель грузинского государства. Папуашвили, посмотрите на меня хорошенько», – сказал Саакашвили.

Он поднял футболку, чтобы показать своё физическое состояние. Видео канал Mtavari опубликовал в Twitter.

«Возможно, я физически слаб, но я очень силён внутри», – сказал Саакашвили и призвал наказать самыми жёсткими санкциями всех, кто предал Грузию и Украину, сообщает «Грузия Online».

Саакашвили подчеркнул, что его пребывание в тюрьме – это сговор президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с пророссийским грузинским политиком, основателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили против Грузии и Украины.

«Я не испугался во время Революции роз, я не испугался во время войны 2008 года, я остался в Тбилиси, спас Грузию и грузинскую государственность, я не испугался и в 2021 году, когда Грузия тонула, и вернулся даже в условиях этого суда, даже в условиях так называемого суда», – заявил Саакашвили.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак призывает освободить Саакашвили из незаконного заключения.

“Освободите Михеила Саакашвили из незаконного заключения! Михеил Саакашвили – это человек-символ борьбы за правду, справедливость и демократию», – написал Ермак в Twitter.

Как сообщала Одесса News, Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, получил украинское гражданство. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, подозревая в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Ещё до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него ещё одно уголовное дело — по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси, где он находится до сих пор.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили, свидетельствующие, что ему необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США.

Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля 2023 года, заявила об ухудшении состояния его здоровья. Экс-президент весил около 60 кг при росте 1,95 м. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию.

3 мая Саакашвили сообщил, что потерял сознание и едва избежал смерти.

16 июня Саакашвили обещал, несмотря на плохое самочувствие, вернуться к «очень активному участию в грузинской политике параллельно с деятельностью в Украине».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в июне сказала, что к Саакашвили, с учётом состояния его здоровья, могла бы быть применена альтернативная форма наказания, в частности, ношение электронного браслета.

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