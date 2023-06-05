Президент Грузии предложила одеть на Саакашвили электронный браслет

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что к осуждённому третьему президенту страны Михаилу Саакашвили, с учётом состояния его здоровья, могла бы быть применена альтернативная форма наказания, в частности, ношение электронного браслета.

Об этом сообщает SOVA.

«Я думаю, что с ним (Саакашвили, – ред.) следует хорошо обращаться, и я говорю это вслух — так, как обращаются со многими другими президентами по всему миру, которые были приговорены к заключению. Есть электронные браслеты, о которых мы знаем, и другие формы, более подходящие для страны, которая присоединяется к ЕС», — заявила Зурабишвили в интервью французским СМИ.

В то же время, она уклонилась от ответа на вопрос, поддерживает ли помилование Саакашвили.

«Они (западные страны, – ред.) подчёркивают ущерб, который вся эта ситуация наносит имиджу Грузии на Западе. Меня это беспокоит, и я многое делаю, чтобы облегчить эту ситуацию. Но ущерб был причинён решениями, принятыми правительством, и амнистия (Саакашвили, – ред.), на самом деле, не вопрос, который возместит этот ущерб», — отметила Зурабишвили.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года состояние экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили ухудшилось, он теряет сознание.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Ещё до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него ещё одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси, где он находится до сих пор.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США.

6 марта 2023 года Саакашвили заявил, что его приговорили к тюремному заключению по требованию президента страны-агрессора России Владимира Путина. Он считает, что его партия проиграла парламентские выборы в 2012 году и потеряла власть из-за вмешательства России. По словам Саакашвили, первые обвинения против него были выдвинуты, когда он стал главой администрации Одесской области и остановил там экспансию РФ. Экс-президент заявил, что в настоящее время Грузия «принадлежит российскому олигарху и управляется средневековым феодалом».

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