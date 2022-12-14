Саакашвили написал письмо Макрону: «Я умираю, помогите»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отправил президенту Франции Эммануэлю Макрону написанное от руки письмо с просьбой о помощи.

Об этом сообщает «BBC News Україна» 14 декабря.

«SOS. Я умираю, у меня осталось очень мало времени», – говорится в сообщении.

Суд в Тбилиси должен рассмотреть вопрос о приостановлении Саакашвили приговора или освобождении его из гуманитарных соображений для лечения за границей.

Экс-президент Грузии надеется, что международное сообщество будет давить на Грузию, чтобы власти освободили его.

Ранее адвокаты Саакашвили сообщили, что его состояние за последние месяцы не улучшилось и ему необходимо лечение в многопрофильной клинике. Защитники требуют отправить Саакашвили на лечение за границу.

Грузинский медцентр «Эмпатия» 1 декабря сообщил, что у Саакашвили сейчас «более 20 диагнозов». У политика, в частности, выявили психоневрологические и гастроэнтерологические расстройства, нарушения работы зрения и опорно-двигательного аппарата. Он также страдает от лихорадки «неясной этиологии», анорексии, быстрой потери массы тела, болей в мышцах, суставах и костях.

Телеканал Formula 9 декабря опубликовал фотографии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который пребывает на лечении в гражданской больнице «Вивамед» в Тбилиси. Снимки были сделаны 29 августа. После этого здоровье Саакашвили ухудшилось, говорится в материале.

Адвокаты бывшего президента сообщили, что его состояние за последние месяцы не улучшилось и ему необходимо лечение в многопрофильной клинике, отметил телеканал. Защитники требуют отправить Саакашвили на лечение за границу.

Член «Национального движения» Эка Саркеулидзе, которая почти каждый день видится с Саакашвили, в эфире телеканала Pirveli также заявила, что его здоровье в тяжёлом состоянии.

Её процитировал сайт Ambebi: «Человек уничтожен… Его вес – 77 кг, это человек до 2 м ростом. То есть этот вес ему не подходит, руки и ноги такие худые, что ему трудно не пораниться, когда он передвигается со вспомогательными средствами», – рассказала Саркеулидзе.

Она отметила, что ему особенно сложно принимать пищу. После каждого укуса у него набухают вены, возникают спазмы, чувство рвоты и идут слёзы, рассказала соратница.

Как сообщала Одесса News, команда юристов Саакашвилин распространила медзакдючение, в котором говорится, что находящийся в тюрьме бывший президент Грузии Михеил Саакашвили отравлен тяжёлыми металлами.

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