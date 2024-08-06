Олимпиада-2024: у сборной Украины уже 7 медалей

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде в Париже представляют 140 атлетов, выступающих в 23 видах спорта.

После десятого дня соревнований у Украины есть в своей копилке семь медалей – Ольга Харлан завоевала «бронзу» в личной сабле, Сергей Кулиш получил «серебро» в стрельбе из винтовки в трёх положениях на дистанции 50 метров, саблистки Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова получили командное «золото», Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали «золото» и «бронзу» соответственно в прыжках в высоту, Михаил Кохан завоевал «бронзу» в метании молота, а гимнаст Илья Ковтун завоевал «серебро» в упражнениях.

Также медаль ОИ-2024, по меньшей мере, серебряную, Украине гарантировал Александр Хижняк, который вышел в финал боксёрского турнира в весовой категории до 80 кг.

Ещё остаётся один шанс пополнить олимпийскую копилку у борца вольного стиля Василия Михайлова из Тарутино Одесской области, выступление которого планируется на 8 августа.

Таким образом, Украина, имея 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали, занимает 18-е место, — информирует XSPORT.

В первой десятке медалистов спортсмены из Китая, США, Австралии, Франции, Великобритании, Республики Корея, Японии, Италии, Германии, Нидерландов.

Фото: Отделение НОК в Одесской области

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