Одесские саблистки завоевали «золото» парижской Олимпиады

Одесские саблистки Елена Кравацкая и Алина Комащук завоевали злотые медали Олимпийских игр, добившись этого успеха в командном турнире.

Одесситки в составе сборной Украины вместе с Ольгой Харлан и Юлией Бакастовой победили в финале сборную Кореи, — сообщает Отделение НОК в Одесской области.

По пути в финал спортсменки обыграли: в четвертьфинале — сборную Италии (45:37), в полуфинале — японок (45:32).

Отмечается, что и для Елены, и для Алины это вторая олимпийская медаль. В 2016 году они стали серебряными призёрами Олимпийских игр в командном турнире.

С победой Алину и Елену поздравил мэр Одессы Геннадий Труханов: «Поздравляю наших непревзойдённых одесситок — саблисток Елену Кравацкую и Алину Комащук, которые в командном турнире завоевали олимпийское золото! Также поздравления тренеру Александру Васютину, который готовил наших спортсменок к Олимпиаде. Сегодня вам аплодирует весь мир, ведь вы показали не только высокий уровень спортивного мастерства и профессионализма, но и свободу, силу духа – всё, с чем сегодня ассоциируется наша страна. Именно из таких побед состоит Победа Украины!».

Президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях отреагировал на золотую медаль украинской команды на Олимпиаде-2024: «Украинское золото на Играх в Париже! Наша сборная по фехтованию на саблях: Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук, Юлия Бакастова. Спасибо за результат, за характер, за то, что украинцы побеждают! Болеем за наших и поддерживаем всей страной. Украина и на Олимпийских играх, и в такое время умеет вдохновлять!».

Золотые медали саблисток — это первое золото украинских спортсменов на этой Олимпиаде. Теперь Украина поднялась на 28-е место в медальном зачете.

Всего в копилке сине-жёлтых три награды (1 золото, 1 серебро и 1 бронза).

Возглавляет зачёт Китай с 16-ю золотыми, 12-ю серебряными и девятью бронзовыми медалями. Второе место у США, на третьей позиции располагается Франция. В первой десятке также Австралия, Великобритания, Южная Корея, Япония, Италия, Нидерланды, Канада.

Одесса News информировала, что Олимпиада завершилась для представителей одесского региона — теннисисток Элины Свитолиной и Даяны Ястремской, футболистов Максима Брагару и Владимира Салюка. Олимпийскую борьбу продолжают мастер стендовой стрельбы Ирина Маловичко и борец из Тарутино Василий Михайлов.

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