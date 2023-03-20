Правоохранители разоблачили в Одесской области торговцев людьми

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и участника преступной группы из числа жителей Подольского района по факту вербовки и перемещения людей, совершённых с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния потерпевших.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Выяснено, что участники преступной группировки разработали преступную схему по получению стабильных незаконных доходов от торговли людьми. Согласно разработанному плану, злоумышленники в течение 2020-2021 годов подыскивали людей и, используя их уязвимое состояние, отправляли в страны ЕС с целью вовлечения в преступную деятельность.

«В ходе следствия установлено, что дельцы завербовали более 40 граждан Украины, переместили их во Францию и, используя подневольное состояние потерпевших, заставляли незаконно получать статус беженцев. После получения потерпевшими банковских карт, предназначенных для начисления и получения денежных выплат, назначаемых для лиц, обратившихся за получением статуса беженца на период проведения проверки такого обращения, участники отбирали их у потерпевших с целью дальнейшего присвоения указанных средств», — говорится в сообщении облпрокуратуры.

Отмечается, что преступная схема разоблачена при сотрудничестве и тесном взаимодействии с компетентными органами Французской Республики.

Всего на территории Украины задержаны 16 участников преступной деятельности, ещё 9 задержаны во Франции. В состав преступной группы входили граждане Украины и Молдавии.

В настоящее время трое участников ОПГ объявлены в розыск, продолжаются мероприятия по установлению их местонахождения и задержания. В отношении ещё 11 человек обвинительные акты направлены в суд ранее.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Главного управления Нацполиции в Одесской области при оперативном сопровождении работников Управления миграционной полиции Одесской области и сотрудников Южного регионального управления Госпогранслужбы.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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