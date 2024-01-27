На ремонте простейшего укрытия в одесской школе подрядчик присвоил почти 300 тыс грн

Прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя предприятия-подрядчика по факту присвоения бюджетных средств и служебного подлога во время ремонт школьного укрытия в Пересыпском районе Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что подрядчик завладел бюджетными средствами при выполнении работ по текущему ремонту простейшего укрытия заведения общего среднего образования в Пересыпском районе, завысив объёмы фактически выполненных работ, их стоимость и стоимость использованных строительных материалов, чем увеличил сумму якобы израсходованных средств на ремонт бомбоубежища.

«В результате таких противоправных действий на счёт предприятия безосновательно перечислено по актам выполненных работ более 277 тысяч гривен. При этом общая стоимость работ по договору составляла 1,3 млн. гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях возмещения причинённого уголовным правонарушением вреда прокуратурой предъявлен иск. Также продолжается следствие по инженеру технадзора по факту его служебной халатности.

Одесса News информировала в декабре 2023 года, как подрядчики завладели бюджетными средствами при выполнении подрядных работ по текущему ремонту противорадиационного укрытия заведения общего среднего образования в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Фото: Одесская облпрокуратура

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